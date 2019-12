Teraziler, para kaybına dikkat

Büyük tutarlarda borç vermeyin ve kefil olmayın. Asla geriye alamayacağınız kayıplarınız olabilir. Yatırım konusunda, partnerinizin ve güçlü işbirliği yaptığınız kişilerin düşüncelerini alın. Severek yaptığınız işler başarı ve kazanç getirecektir

Satürn ve Plüton aile ve yuva evinizde birlikte ilerleyecek. Finans konularına dikkat etmelisiniz. Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecektir. Büyük meblağlarda kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın. Senet ve çek olaylarına girdiğiniz zaman asla geriye alamayacağınız kayıplarınız olacaktır. Ailenizin sizinle ilgili öngörülerini göz ardı etmemelisiniz. Yatırım konusunda, partnerinizin ve güçlü işbirliği yaptığınız kişilerin düşüncelerinden olumlu bir şekilde etkileneceksiniz. Onların hatırı sayılır yardımlarını alacaksınız. Severek yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. Maddi konulardaki başarınızı çevresel faktörlerle birleştirecek, ortak işbirliği içine gireceksiniz.



YAZILI ANLAŞMALAR...

SİZİ rahatlatan ve kişiliğinizi vurgulayan işler için her türlü çılgınlığa hazırsınız. İşbirliği içinde olduğunuz kişiler üzerinde mevcut potansiyelinizi kullanarak etkinlik sağlayacaksınız. Bu ilişkiler çerçevesinde gereğinden fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Fakat, her şeye rağmen; bu günlerde dostluklarınız derinleşecek, ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle önemli kararlar alacaksınız. Partnerinizle paylaşımlarınızın ve satın alma duygunuzun artacağı günler içindesiniz. Gayrimenkul ve maddi ilişkilerinizle ilgili yazılı anlaşmalar yapabilirsiniz. Altı tutulmanın üçü aile yuva kariyer ve meslek evinizden size farklı çevreler sunacaktır. Diğer üç tutulma iletişim evinizin sınırlarını genişletecek çok daha fazla bilgili olacaksınız.



İŞ VE KARİYER

Geçen yıllarda ev ve ailenizi ilgilendiren konularda 4. eviniz çok fazla güçlü değildi. Büyük değişimlerin olmadığı günler yaşadınız. Fakat Jüpiter bu yıl 4. evinize geçerek, bir çok değişimleri de beraberinde getirecek. Ev ve aile ile ilgili ekstra sorumluluklar alacağınızı gösteriyor. Evrensel enerjinin vereceği görevlere hazır olacaksınız. Ailenizin ve çevrenizin beklentilerine cevap verebilmek için; kendi isteklerinizi netleştirerek, onlara anlatın ve en geniş zeminde ortak paydalarınızı belirleyin. Her şeyin dozunu ayarlarsanız, ortak çözümler bulacaksınız. BU yıl kariyer değişiklikleri olabilir. Uzun süredir beklediğiniz iş potansiyelini, ayağınıza gelecek fırsatlar karşısında akıllıca manevralar yaparak yakalayacaksınız. Fakat beraberinde getireceği külfetleri de unutmamalısınız. Bazı Teraziler; ev alım satım işleriyle gündeme gelecekler veya bekledikleri mala kavuşacaklar.



SİZ SEVGİLİ TERAZİLER:

Hiç kuşkusuz mükemmel bir aşıksınız. Aşkı yaratan Venüs önce sizi yaratmış. Sevgi arayışlarınız hiç bitmediği için de, dengeleriniz sürekli hassastır. Bazen aşksız yaşama korkusu yüzünden, kendinizi yanlış ilişkiler içinde bulabilirsiniz. Bir Koç'la mükemmel bir çift, İkizler'le sürükleyici bir serüven, Aslan'la ihtiraslı bir aşk, Bir Yay'la sonuna kadar uçmak, bir Kova'yla yaşamı keşfetmek isteyebilirsiniz.



AŞK

Derin dostlukların ve işbirliklerinin temellerinin de atılacağı günler yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlıklarının aşka dönüşmesi ve uzun sürecek birlikteliklerin gündeme gelmesi söz konusu olacak. Yine yakın çevrenizle birlikte ortak ve uzun soluklu işler yapacaksınız. Yatırımlar konusunda aile içi birleşmeler söz konusu olacak. Ev ve aile bireyleri ile olan ilişkilerinizde, yıl içinde sizi çok fazla meşgul edecek önemli olaylar yok. Ailenizin onay vereceği evlilikler ve aşklar gündemde. Rutin bir şekilde süren ilişkiniz varsa aile içi nişanlar söz konusu. Rutin yaşamınıza devam edeceğiniz konurda kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Oysa, istediğiniz şekilde değişiklikler yapmanız için, her türlü koşula ve serbestliğe sahipsiniz. Ama üzerinizde olan isteksizlik, pasif kalmanıza neden olacak. İşin özüne bakarsanız; "isteksizlik" olarak nitelendirdiğimiz konu, aslında olumlu bir ev yaşamına da işaret etmektedir. Çünkü, herhangi bir probleminiz yoksa, çok önemli olabilecek değişikliklere de ihtiyacınız yok demektir. Aile büyükleri ise, yaşamlarını sürdürdükleri mekanlardan sıkılabilirler, başka yerlerde hayatlarını sürdürmek, taşınmak isteyebilirler.



SAĞLIK

Yılın ilk yarısında, sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinizi gereksiz bir şekilde yormamalısınız. Yaşamınızın her alanında çalışmalarınızı akılcılıkla yürütmelisiniz. Birçok zincirleme işi, az gayretle fazla enerji harcamadan yapmalısınız. Oğlak'ta ilerleyen Satürn ve Plüton sizi zorlayabilir. Ailenizin yaşlıların sağlık sorunlarıyla uğraşabilirsiniz. Uranüs 8. Evinizde ilerliyor. Size sürpriz bir sorun çıkartabilir. Ayaklarınızın sağlığına özen göstermelisiniz. (Çünkü Neptün, sizin sağlık gezegeninizdir) Bunun için, sizi rahatlatacak ayakkabıları seçmelisiniz. Ayak bileklerinize gereken önemi göstermelisiniz. Her türlü yaşam kesitinizde, komik yönleri ön plana çıkartın ve stresli konulardan uzak kalmaya çalışın.



ÖZ DENETİM

İstekleriniz konusunda çelişkiler yaşamanız mümkün. Alışkanlıklarınız ve yenilikler konusunda aşırı uçlar yaşayabilirsiniz. Artık, yaşamınızla ilgili farklı değişimlere de, yer vermeyi düşünürseniz, yeni savaşlardan kaçınmalısınız. Bırakın her şey inceldiği yerden kopsun. Yaşantınızda renkli çevrelere yer vereceksiniz. Eski değer yargılarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Yaşam hırslarınıza artık gem vurmayı biliyorsunuz. Olgunlaştınız ve öğretici oldunuz. Arınmış bir 2020 sizi bekliyor.

✔ BAŞARI RENGİNİZ: Sarı, mavi, beyaz

✔ AŞK RENGİ: Turkuvaz, mavi, yeşil

✔ SAĞLIK RENGİNİZ: Lacivert, somon rengi



FİLİZ ÖZKOL