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Aydın'da 63 düzensiz yakalandı

Aydın'da 63 düzensiz göçmen yakalandı

23.12.2019, 13:26

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 63 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından gönderildi.

Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 34'ü Suriye, 13'ü Afganistan uyruklu 47 kişiyi yakaladı.

Öte yandan Didim açıklarında devriye faaliyetlerini sürdüren ekipler, bir fiber teknedeki 15'i Somali ve 1'i Filistin uyruklu 16 kişiyi yakalayarak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA

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