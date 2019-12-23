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'li tutuklandı

HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı

23.12.2019, 14:15

'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra görevden alınan 'li Başkanı , "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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