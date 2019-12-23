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İzmir’de 60 saatlik su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

23.12.2019, 08:55 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019,09:22

'in , , olacağı belirtildi. Kentte kullanılan önemli bir bölümünü karşılayan hatta arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde yaşanacağı açıklandı. Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte detaylar...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle İZSU ekiplerinin patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlattığını bildirdi. Kentte kullanılan içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan hatta arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

DHA

İzmir'de ana su borusu patladı! Gaziemir, Karabağlar ve Buca'da sular ne zaman gelecek? İzmir'de 11 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Pazar İzmir'de su kesintileri

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