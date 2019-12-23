Kahvehaneciden örnek kampanya

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehane işleten Mehmet Çetin, belli aralıklarla düzenlediği kan bağışı kampanyalarında 800 kişinin kan bağışı yapmasına önayak oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehane işleten Mehmet Çetin, belli aralıklarla düzenlediği kan bağışı kampanyalarında 800 kişinin kan bağışı yapmasına önayak oldu.



HEDEF 10 BİN KİŞİ



Kan bağışının önemini bir süre önce kanserden kaybettiği annesinin tedavi sürecinde fark ettiğini aktaran Çetin, "O kanı bulmakta zorluk çekince ne kadar değerli olduğunu çok iyi anlamıştım. Ben de 2016'dan beri müşterilerimi kan vermeye davet ediyorum. Bugüne kadar 800 kişinin kan bağışında bulunmasına vesile olmanın mutluluğu ve huzuru içindeyim" dedi. Benzer örneklerin toplumda artmasını istediğini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

Kanın, yeri geldiğinde insanların hayatlarını kurtardığını çok iyi biliyoruz. O bakımdan toplumda kan bağışı konusunda duyarlılığın artmasını bekliyorum. Benim bu konuda hedefim, kısa zaman da 10 bin kişiye ulaşmak. Bağışta bulunup kahvehaneye gelenlerden o gün ne içerlerse içsinler para almıyorum." Kan bağışında bulunan esnaflardan Bülent Sezgin de Çetin'in sosyal medya hesabından sürekli duyurular yaparak konuya dikkati çektiğini söyledi