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'da okul taşıtında !

Manisa'da okul taşıtında yangın!

23.12.2019, 10:55

'nın ilçesinde park halindeki , bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği okul taşıtı, kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

, saat 09.30 sıralarında Bey Mahallesi 18 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde duran Kazım G.'ye ait 45 J 7656 plakalı oku taşıtı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

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