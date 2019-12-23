Manisa'da okul taşıtında yangın!

Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki okul taşıtı, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği okul taşıtı, kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Bey Mahallesi 18 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde duran Kazım G.'ye ait 45 J 7656 plakalı oku taşıtı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.