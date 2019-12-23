Medeniyetler Korosu’ndan İzmir’de ‘Farklılık’ konseri

Kışın tadına varın sloganı ile ilk defa düzenlenen İzmir Lezzetli Kış Şöleni'nin, yeni yıla geri sayım coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Onur Konuğu İl Hatay'ın "Medeniyetler Korosu" ilk iki güne yakışır bir geceye imza attı. Tüm dünyada 400'den fazla konser veren koro bu kez İzmir'e birlikte yaşama kültürünü getirdi. Medeniyetler Korosu'nun temsilcileri geceye Sema gösterisi ile başladı. Daha sonra Türkçe, Arapça, Azerice, Ermenice ve İngilizce dillerinde şarkılar seslendirildi. Dünyaca ünlü "Game of Thrones" dizinin galasına katılan koro, dizinin jenerik müziğini bu kez İzmir'de seslendirdi.