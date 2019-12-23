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Rus askeri gemisi Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

23.12.2019, 09:55

Rus Donanmasına ait bir gemi, Boğazı'ndan geçti. Komutanlığı unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.

Ege Denizi yönünden boğaza giren 124 metre boyundaki, 499 borda numaralı "Admiral Makarov" isimli gemi, Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.

AA

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