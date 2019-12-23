Üç yılda 60 bin çocuğu giydirdi

Yaklaşık 3 yıl önce bir Ramazan ayında ihtiyaç sahibi çocukları giydirmeye karar veren İzmirli Nuran Baştan, bu hayır işine 22 bin kişiyi ortak ederek 60 binin üzerinde çocuğa ulaştı

İzmir'de yaşayan Nuran Baştan (29), yaklaşık 3 yıl önce Ramazan ayında oruç tutamadığı için çocuk giydirmeye karar verdi. Çevresindekileri de bu hayra ortak eden Baştan, kısa süre içinde girişimini 'Bir Çocuk da Sen Giydir' projesine dönüştürdü. Şu anda 22 bin üyesi bulunan ve birçok iş insanı tarafından desteklenen proje kapsamında, Türkiye genelinde 60 bin çocuğa giysi yardımı yapıldı. Sokaklarda dolaşarak insanları bu projeye dahil ettiğini söyleyen Baştan, "Çocukların gülümsemesine sebep olduğum için çok mutluyum" dedi. Baştan 2016 yılında dezavantajlı çocuklara giysi yardımı yapmaya karar verdi. Sokak sokak dolaşıp, insanlarla konuşarak destekçi topladı.





ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ



Vatandaşları da giysi yardımına ikna etmek için 'Kesinlikle para istemiyorum' diyerek iletişim kuran Baştan, kısa süre içinde yüzlerce kişiye ulaştı. Daha sonra bu yardımını 'Bir Çocuk da Sen Giydir' isimli projeye dönüştüren Baştan, kendi geliştirdiği proje ile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların hayatına dokunmayı başardı. Şu anda 22 bin üyesi bulunan proje ile Türkiye genelinde 78 ilde giysi yardımı yapan Baştan, birçok iş insanı tarafından da desteklenmeye başladı. Yıllar önce başlattığı projesinin çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Baştan, "Küçücük bir kıvılcımın bu kadar büyüyeceğini hayal etmemiştim. İnsanlar isteyince her şeyi başarabiliyormuş. O çocukların gülümsemesine sebep olmak çok güzel bir duygu. Biz yardım ederken onları incitmek istemiyoruz. Yardımlarımızı yaparken gönderdiğimiz ürünlerin üzerine notlar ve mektuplar koyuyoruz. 'Siz çok başarılı olduğunuz için bu hediyeleri size gönderdik, eğer başarılı olmaya devam ederseniz tekrar göndereceğiz' diyoruz" dedi.