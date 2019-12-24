  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Başkan Erdoğan, Aliyev'in 58. yaş gününü kutladı

Başkan Erdoğan, Aliyev'in 58. yaş gününü kutladı

Başkan Erdoğan, Aliyev'in 58. yaş gününü kutladı

24.12.2019, 16:08

Başkan , 58. dolayısıyla Aliyev'i telefonla aradı. Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev'e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de yaş gününü hatırladığı için Erdoğan'a teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla aradı.

BAŞARI VE SAĞLIK DİLEDİ

Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev'e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de yaş gününü hatırladığı için Erdoğan'a teşekkür etti.

MEMNUNİYET DİLE GETİRİLDİ

Telefon görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda başarılı şekilde ilerlemesinden duyulan memnuniyet dile getirildi, ilişkilerin bundan sonra daha da güçleneceği ifade edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan, Aliyev'in 58. yaş gününü kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN