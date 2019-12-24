Başkan Erdoğan, Aliyev'in 58. yaş gününü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 58. yaş günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla aradı. Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev'e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de yaş gününü hatırladığı için Erdoğan'a teşekkür etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla aradı.
BAŞARI VE SAĞLIK DİLEDİ
Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev'e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de yaş gününü hatırladığı için Erdoğan'a teşekkür etti.
MEMNUNİYET DİLE GETİRİLDİ
Telefon görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda başarılı şekilde ilerlemesinden duyulan memnuniyet dile getirildi, ilişkilerin bundan sonra daha da güçleneceği ifade edildi.
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