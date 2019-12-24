Diriliş Osman 6. bölüm fragmanı izle! Kayı Obası’nda dengeler değişiyor! Bu bölümde neler oluyor?

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 6. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? 6. bölümde neler olacak? Diriliş Osman 6. bölüm 2. tanıtım fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz. Diriliş Osman'ın 6. bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?

Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle! 2.fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölüm fragmanı