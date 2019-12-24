Gece terörü hastalığı nedir? Gece terörü hastalığının belirtileri nelerdir?

Çocukluk zamanlarında daha sıklıkla yaşanan gece terörü hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri merak ediliyor. Bir diğer adı parasomnias olan hastalık pek çok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilmekte ve genellikle yarım saatten fazla sürmektedir. Peki gece terörü hastalığının belirtileri nelerdir, tedavisi var mıdır? Gece terörü hastalığı nedir? İşte merak edilenler...

Tıp dilinde 'parasomni' adıyla geçen gece terörü hastalığının nasıl ortaya çıktığı ve tedavisi olup olmadığı merak ediliyor. Hastalık genellikle derin uyku sırasında ortaya çıkar ve uyku başladıktan 2-3 saat sonra görülür. Hasta, uykudan korkuyla uyanıp boş gözlerle etrafa bakarak bağırmaya ya da çığlık atmaya başlar. Beraberinde genellikle çarpıntı, hızlı soluma, ciltte kızarıklık, terleme, kas kasılmaları da olur. Olay sırasında hasta uykudayken, dış uyaranlara yanıt vermeksizin yatakta oturur, uyandırılırsa dalgın ve kendinde olmayan bir tavır sergiler. Yatağı genellikle terk etmez, ancak özellikle engellenmeye çalışılırsa anlamsız davranışlar sergileyebilir.