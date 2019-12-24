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'de ! Ekipler görünce

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ekipler görünce şok oldu

24.12.2019, 13:53

'in Kiraz ilçesinde jandarma ekipleri, horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine ve baskın yaptı. Dövüşler için arena kurulması ekipleri bile şaşırttı.

Edilen bilgiye göre olay Kiraz ilçesi Sulu Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Küme evler mevkisinde bulunan ve yönelik horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri baskın yaptı.

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