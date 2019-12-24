İzmir'de hayrete düşüren olay! Ekipler görünce şok oldu

İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma ekipleri, horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneğine baskın yaptı. Dövüşler için arena kurulması ekipleri bile şaşırttı.

Edilen bilgiye göre olay Kiraz ilçesi Sulu Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Küme evler mevkisinde bulunan Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneğine yönelik horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri baskın yaptı.