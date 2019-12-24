Kütahya'da demir yolunda kadın cesedi bulundu

Kütahya'da, demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemede, cesedin trenin çarpması sonucu ölen 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu tahmin ediliyor.

Bahçelievler Mahallesi yakınından geçen demir yolunda ceset olduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.