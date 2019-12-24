Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı 24 Aralık Salı! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar devam edecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Giresun dışında), Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana'nın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 24 Aralık Salı hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı