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Rus '' füze kruvazörü 'ndan geçti

Rus 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

24.12.2019, 12:12

'ndan geçen 'na ait 055 borda numaralı '' füze kruvazörü, 'ne doğru yol aldı. Rus Donanması'na ait 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörüne boğazdan geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk botları eşlik etti.

Ege Denizi'nden bugün saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü, saat 11.20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörüne boğazdan geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

DHA

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