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Başkan Erdoğan, 'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

25.12.2019, 12:28

'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla ile Büyükşehir Belediye Başkanı 'e birer tebrik mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e birer tebrik mesajı gönderdi.

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