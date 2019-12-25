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Çevreye duyarlı nesiller Foça sahilini temizledi

Çevreye duyarlı nesiller Foça sahilini temizledi
Giriş Tarihi: 25.12.2019

'de çevre duyarlılığına farkındalık oluşturmak için düzenlenen kumsal temizlik aktivitesi, kurumsal firmalar arasında çok ses getirdi.

İzmir'de çevre duyarlılığına farkındalık oluşturmak için düzenlenen kumsal temizlik aktivitesi, kurumsal firmalar arasında çok ses getirdi. Ege Serbest Bölgesi'ndeki Japon ve Amerikan ortaklı Lansinoh Laboratories Sağlık Gereçler Tic. Ltd. Şti. firması geçtiğimiz yıl Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 'Meslek Lisesi Koçları Programı' aracılığıyla Mazhar Zorlu Anadolu Meslek Lisesi ile birlikte çalışmaya başladı.

FİRMA ÖĞRENCİ İŞBİRLİĞİ

Koçluk programında yer alan isimlerden Tedarik Zinciri Müdürü Dilşad Gülay, Planlama Uzmanı Özge Can Kırbaş, program devam ederken öğrencilerde duyarlılık ve farkındalığı artırmak amacıyla 'Sosyal Vatandaşlık' konu başlığı altında yeni bir projeyi de hayata geçirdi. Öğrenciler, firma Genel Müdürü Barbaros Karadağ ile Mazhar Zorlu Anadolu Meslek Lisesi Rehber Öğretmeni Sevgi Arık'ın da katılımlarıyla 'Çevreye Duyarlı Nesiller' başlığıyla, Foça İngiliz Burnu sahilinde kumsal temizlik yaptı. Programın amacının 'daha iyi nesiller yetiştirmek' olduğunu söyleyen yöneticiler, Meslek Lisesi Koçları Programı'nın gelecek öğretim yılında da devam edeceğini belirtti ve kumsal temizleme aktivitesini yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

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