Çanakkale'de yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kabak tatlısı için kestane kabakları pazar tezgahlarında yerini aldı. Alışverişe çıkanlar 3 kişinin güçlükle kaldırabildiği ağırlıkları 50 ila 80 kilo arasında değişen kabakları görünce şaşırdı.
'HALKIMIZ İYİSİNİ, GÜZELİNİ YESİN DİYE GETİRDİK'
Kabak satışlarının yılbaşına kadar iyi olmasını beklediğini söyleyen esnaf Hulusi Demiroğlu, "Kestane kabaklarımızı hususi olarak Afyon'dan getirdik. Bir tarladan 100 ton kestane kabağı aldık ve Çanakkale halkımız yesin diye pazar tezgahımızda satışa sunduk. Kestane kabağı meşhurdur. Temennimiz yılbaşı için satışların iyi olmasından yana. Lezzetli ve güzel bir kabak. Tezgahta 70 kiloluk, 80 kiloluk kabaklarımız var. Herhangi bir tohum falan değil, Afyon'da bir çiftçimizin çekirdekten üretimidir. Kabakları testere ile kesiyoruz. Bütün olarak restoranlar tercih ediyor. 40 kiloluk bir kabak, bir aileye fazla gelir, tüketemez. Biz de kesilmiş olarak dilimli şekilde satıyoruz. Yılbaşı öncesi satışların iyi olacağından umutluyuz" dedi.
Pazarda yılbaşı alışverişi yapan ve tatlı yapmak için kabak alanlar ise kabak tatlısını sevdiklerini, yılbaşında bol cevizli kabak tatlısı yiyeceklerini belirtti.
DHA
Dev kabaklar yılbaşı için satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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