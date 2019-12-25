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2019'u zirvede kapadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı akşamının birincisi

EDHO 2019'u zirvede kapadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı akşamının birincisi

25.12.2019, 10:32 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019,10:48

atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 9,71 izlenme oranı ve 21,37 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,79 izlenme oranı ve 20,48 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. 'nun yayınlanan son bölümü izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. Çakırbeyli hanesine Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olmuştur. İşte EDHO 153. bölümde yaşananlar...

Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinciliklerine devam ediyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu.

EDHO 153. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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