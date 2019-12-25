Harmandalı’da çatlak paniği

İzmir’in çöpünün depolandığı Çiğli Harmandalı’da, toprak zeminde oluşan derin çatlaklar korku salıyor. Durumun incelenmesini isteyen vatandaşlar çatlakların yeni doğan kuzuların içine düşeceği kadar büyük olduğunu söylüyor

İzmir Çiğli'ye bağlı Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde yaşayanlar, kentin çöpünün depolandığı Harmandalı'daki toprak zeminde meydana gelen derin çatlaklar yüzünden tedirginlik. Çatlakların her geçen gün derinleştiğini öne süren bölge sakinleri, korktuklarını dile getirerek, olayın bir an önce araştırılıp açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.



'YA ÇÖPLER KAYARSA'



İzmir'in çöpünün depolandığı Harmandalı dağı eteklerinde, toprak zeminde oluşan çatlaklar, vatandaşları korkuttu. Hayvancılık yapanların yanı sıra Cumhuriyet ve Atatürk mahallesi sakinlerini de korkutan çatlaklar, yarım metreyi buldu. Bölgede hiç böyle bir olayla karşılaşmadıklarını söyleyen Zülfinaz Günay (39), "Hayvanlarımız zarar görüyor. Bir koyunumuz doğurdu, kuzuyu çatlağın içinde bulduk. Çatlakların artması ve derinleşmesinden korkuyoruz" dedi. Bölgede yaşayan Mustafa Köseler (59) de Harmandalı'daki çöp nedeniyle tehdit altında olduklarını savunarak, "Çöpün yaptığı basınçtan dolayı bölgede çatlaklar oluştu. Bir heyelan olur ve bu çöp kayarsa büyük felaket yaşanır" dedi.





OLAY ARAŞTIRILMALI



Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursunali Kazar da, uzun süredir Harmandalı'da çöp sorunu ile uğraştıklarını, şimdi de çatlaklardan dolayı tedirgin olduklarını söyledi. Kazar, dilekçelerine yanıt alamadıklarını belirterek, "Biz iki ay önce buraya geldiğimizde çatlakların olduğunu fark ettik. Durumun araştırılması için Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yaptık. Buradaki çatlaklar fay mı, gazdan dolayı mı, heyelan mı bilmiyoruz. Yetkililerden çare bulmalarını istiyoruz. Lütfen gelin, burada ne olduğunu araştırın. Defalarca belediye başkanlarına dilekçe vermemize rağmen, bunlara karşılık alamadık. Daha önce böyle yarıklar yoktu. Birilerinin can ve mal güvenliği tehlikeye düşmeden, bu felaketin önüne geçilsin" diye konuştu.