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'de ! yapan araca yardıma giderken canından oldu

İzmir'de acı son! Kaza yapan araca yardıma giderken canından oldu

25.12.2019, 15:36

'in ilçesinde yapan aracı kurtarmak için gelen oto kurtarıcı, kamyon ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Eski Foça yolu Bahadır Boğazı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Menemen istikametinden Foça Bağarası Mahallesi'nde gerçekleşen bir kazada, olaya karışan aracı kurtarmak için yolda seyir halinde olan yönetimindeki 45 DJ 171 plakalı oto kurtarıcı ile karşı yönden gelen S.Ç. yönetimindeki 35 ENP 51 plakalı kamyon ile çarpıştı.

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