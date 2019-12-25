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Köy okullarını konser salonuna çevirdiler

Köy okullarını konser salonuna çevirdiler
Giriş Tarihi: 25.12.2019

sanatçılarının kurduğu , dezavantajlı illerdeki köy okullarında müzikle tanışmamış çocuklara konser veriyor.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının kurduğu Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu, dezavantajlı illerdeki köy okullarında müzikle tanışmamış çocuklara konser veriyor. Yönetmen Alper Akdeniz'in 'Güneş Gözlü Çocuklar' ismiyle belgeselleştirdiği konserler, İpekyolu Film Festivali'nde 3 bin 56 film arasından 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Kemanda Gündüz Öğüt, Sibel Aran, Banu Yenilmez, Sonat Onur Yaşlıçam, Özge Tanrıver, viyolada Betül Yıldız Tekin, Hande Taban, Olcay Alkan ve viyolonselde Başak Yalçın ve Murat Alkan, başta doğu olmak üzere ülkeyi karış karış gezerek çocukları müzik ve enstrümanlarla tanıştırıyor.

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