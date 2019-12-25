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'den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 25 Aralık Çarşamba ...

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 25 Aralık Çarşamba hava durumu...

25.12.2019, 09:04

İzmir'de yağmurlu hava ne kadar devam edecek? Ege'de hava bugün nasıl? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, , Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, , , Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, , Konya, Karaman, Eskişehir ve çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 25 Aralık Çarşamba raporu...

MARMARA

Çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale dışında kalan bölgelerin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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