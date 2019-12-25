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'da polisleri bile şaşırttı! Uyuşturucuyu saklama yöntemi şok etti

Muğla'da çaycı polisleri bile şaşırttı! Uyuşturucuyu saklama yöntemi şok etti

25.12.2019, 09:39

'nın ilçesinde, tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, işletmecisi M.B.'nin (35) iç çamaşırına yaptırdığı gizli ceplerde 5 poşet içerisinde 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir çay ocağını işleten M.B.'nin, madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibe alınan M.B.'nin, uyuşturucu maddeyi motosiklet ile eğlence mekanlarındaki kişilere sattığı belirlendi.

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