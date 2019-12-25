Muğla'da çaycı polisleri bile şaşırttı! Uyuşturucuyu saklama yöntemi şok etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, çay ocağı işletmecisi M.B.'nin (35) iç çamaşırına yaptırdığı gizli ceplerde 5 poşet içerisinde 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir çay ocağını işleten M.B.'nin, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibe alınan M.B.'nin, uyuşturucu maddeyi motosiklet ile eğlence mekanlarındaki kişilere sattığı belirlendi.