Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık tatil mi?

Yılbaşına girmeye sayılı gün kala yılbaşı tatili de merak edilmeye başlandı. Yılbaşında kaç gün tatil olacak? 31 Aralık tatil mi? gibi sorular öğrenciler ve çalışanlar tarafından araştırılıyor. İşte yılbaşı tatili ile ilgili merak edilenler...

31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak hangi güne geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün? soruları merakla araştırılıyor. Yeni yıla girmeye kısa bir süre kala hazırlıklar da sürüyor. Peki yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi oluyor? İşte yılbaşı tatili ile ilgili merak edilenler...

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 ARALIK TATİL Mİ?

2019 yılında 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. 31 Aralık Salı resmi tatil olmayacak. Öğrenciler ve çalışanlar yine aynı saatlerde işlerine ve okullarına gidecek.

2020 RESMİ TATİLLERİ BİRLEŞTİRENLER 44 GÜN TATİL FIRSATI

Yapılan açıklamaya göre, yeni yılda çalışanlar tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkanı doğacak.

Dini bayramların dışındaki resmi tatillerin hafta içine denk geleceği belirtilerek çalışanların 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabilecekleri öğrenildi.