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'de ağaçlık alanlarda saklanan 100 düzensiz yakalandı

Çanakkale'de ağaçlık alanlarda saklanan 100 düzensiz göçmen yakalandı

26.12.2019, 12:39

'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 100 düzensiz , saklandıkları ağaçlık alanlarda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ihbar üzerine Bademli ve Koyunevi köylerinin kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyonda, ağaçlık alanlarda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 100 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişiler, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

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