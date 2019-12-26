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İnatçı hıçkırık ciddi hastalıkların habercisi olabilir

İnatçı hıçkırık ciddi hastalıkların habercisi olabilir

26.12.2019, 15:55

Doç. Dr. Bülent Yaşar, "Hızlı ve fazla yeme, baharat ve soda tüketimi, çok soğuk ve sıcak yeme, hava yutma, stres gibi faktörler kısa süreli hıçkırıkların en sık rastlanılan nedenleridir. Ancak hıçkırık uzun sürüyorsa göğüs boşluğunu tutan kanserler, büyümüş lenf bezleri, koroner yetersizlik; yemek borusu tümörleri akla gelmeli" dedi.

Doç. Dr. Bülent Yaşar, yaşam kalitesinin ciddi şekilde etkileyen hıçkırık, aslında ciddi bir hastalığın habercisi olabileceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Yaşar, hıçkırığın bazen 48 saatten de uzun sürebileceğini belirterek, şöyle devam etti: "Hıçkırık, göğüs ile karın boşluklarını ayıran diyafram kasının tekrarlayan, kontrolsüz kasılmaları sonucu oluşan ve uzun sürdüğünde yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bir semptomdur.

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