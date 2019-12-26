İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık! Shoowroom'da göstereceğim deyip...

Yunanistan'dan İzmir'e kesin dönüş yapan Naciye Özeren (67), showroomda sergilemesi amacıyla jet ski, sürat teknesi, balıkçı teknesi ve iki deniz aracı motorunu A.B.'ye tutanak karşılığında teslim etti. Araçlarının durumunu öğrenmek için uzun uğraşlar sonucunda şahsa ulaşabilen Özeren, bu kez de "Balıkçı teknesi dışındaki tüm araçları çaldırdım" cevabını aldı. Yüz binlerce lira değerindeki araçlarının göçmen kaçakçılığında kullanılabileceğinden endişe eden Özeren, olay hakkında hukuki işlem başlattı.

67 yaşındaki Naciye Özeren, eşiyle birlikte 20 yıl önce jet ski, sürat teknesi, balıkçı teknesi ve iki deniz aracı motoru aldı. Ancak araçları kullanamadan eşiyle Yunanistan'a göç etti. 8 yıl Yunanistan Atina'da yaşayan Özeren, eşi vefat edince kızıyla birlikte geçen sene İzmir'e yerleşti ve Bodrum Milas'taki arsasında bulunan jet skisini satmak için internetten ilan verdi.