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'de akılalmaz dolandırıcılık! Shoowroom'da göstereceğim deyip...

İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık! Shoowroom'da göstereceğim deyip...

26.12.2019, 10:23

'dan 'e kesin dönüş yapan Naciye (67), showroomda sergilemesi amacıyla jet ski, sürat teknesi, balıkçı teknesi ve iki deniz aracı motorunu A.B.'ye tutanak karşılığında teslim etti. Araçlarının durumunu öğrenmek için uzun uğraşlar sonucunda şahsa ulaşabilen Özeren, bu kez de "Balıkçı teknesi dışındaki tüm araçları çaldırdım" cevabını aldı. Yüz binlerce lira değerindeki araçlarının kaçakçılığında kullanılabileceğinden endişe eden Özeren, olay hakkında hukuki işlem başlattı.

67 yaşındaki Naciye , eşiyle birlikte 20 yıl önce jet ski, sürat teknesi, balıkçı teknesi ve iki deniz aracı motoru aldı. Ancak araçları kullanamadan eşiyle 'a göç etti. 8 yıl Atina'da yaşayan Özeren, eşi vefat edince kızıyla birlikte geçen sene 'e yerleşti ve Milas'taki arsasında bulunan jet skisini satmak için internetten ilan verdi.

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