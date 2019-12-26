  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'deki naylon fatura operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

'deki naylon fatura operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İzmir'deki naylon fatura operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

26.12.2019, 13:20

'de naylon fatura düzenleyerek devleti zarar uğrattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.Ö, İ.K, A.H. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin şirket kurarak faaliyet olmadan naylon fatura düzenleyecekleri ve piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Konak ve Bornova ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekiplerce, farklı şirket isimleri adına düzenlenen yaklaşık 10 milyon lira değerinde naylon fatura ile 18 cep telefonu, 1 pompalı tüfek, 17 kaşe, 3 bilgisayar, 3 flash bellek ve 1 yazıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö, İ.K, A.H. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'deki naylon fatura operasyonunda 4 şüpheli yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN