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zirveye kuruldu!

Kuruluş Osman zirveye kuruldu!

26.12.2019, 11:02

Yapım, proje tasarım ve senaryosu ’a ait; genel yönetmenliğini ’ın ve başrolünü karakteriyle ’in üstlendiği ‘’ın altıncı bölümü yine karşılandı. Dizi reytinglerde 100 program arasında birinci olurken 6. Bölüm etiketi #BuYurtBizim, listesinde 1. sıraya yükseldi.

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı altıncı bölümüyle Tüm Kişiler' de % 13,69 izlenme oranı ve % 30,01 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 12,48 izlenme oranı ve % 29,31 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,53 izlenme oranı ve %32,64 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın altıncı bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı.

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA "KURULUŞ OSMAN" KONUŞULDU!
Kuruluş Osman'ın 6. Bölüm etiketi #BuYurtBizim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya yükseldi.

Kayı Obası’nda dengeler değişiyor! Kuruluş Osman 6. bölüm tek parça izle!

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