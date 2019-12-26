Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 26 Aralık Perşembe hava durumu uyarısı...
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı 26 Aralık Perşembe! Bugün hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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