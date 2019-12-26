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Meteoroloji'den son dakika uyarısı 26 Aralık Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı 26 Aralık Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

26.12.2019, 09:07

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, 'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, , Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile , Afyonkarahisar, Isparta ve çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 26 Aralık Perşembe uyarısı...

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

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