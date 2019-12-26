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Tek dileği ’ü görmek! 'Videolarını görünce kendimden geçiyorum'

Tek dileği Solo Türk’ü görmek! 'Videolarını görünce kendimden geçiyorum'

26.12.2019, 12:53

'ta uçaklara tutkusuyla bilinen ve 10 yıldır model uçak ile çeşitli hobi eşyaları yapan 72 yaşındaki , en büyük hayallerinden biri olan uçak kokpitine bindikten sonra şimdi ise uçaklarını görmeyi diliyor.

50 yıl boyunca tesisatçılık yapan 72 yaşındaki emekli olduktan sonra en büyük tutkusu olan uçakların maketlerini yapmaya başladı. Yaklaşık 10 yıldır yüzlerce model uçak ve çeşitli hobi eşyaları yapan Kavcı uzun yıllardır maketini yaptığı uçağın kokpitine binerek en büyük hayalini gerçekleştirdi.

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