Tek dileği Solo Türk’ü görmek! 'Videolarını görünce kendimden geçiyorum'

Uşak'ta uçaklara tutkusuyla bilinen ve 10 yıldır model uçak ile çeşitli hobi eşyaları yapan 72 yaşındaki Uğur Kavcı, en büyük hayallerinden biri olan uçak kokpitine bindikten sonra şimdi ise Solo Türk uçaklarını görmeyi diliyor.

50 yıl boyunca tesisatçılık yapan 72 yaşındaki Uğur Kavcı emekli olduktan sonra en büyük tutkusu olan uçakların maketlerini yapmaya başladı. Yaklaşık 10 yıldır yüzlerce model uçak ve çeşitli hobi eşyaları yapan Kavcı uzun yıllardır maketini yaptığı uçağın kokpitine binerek en büyük hayalini gerçekleştirdi.