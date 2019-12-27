3 bin liralık telefon bitki çayı çıktı!

İzmir Dikili’de kayıp eşya bürosunun indirimli satışından iki cep telefonu satın alan Hüseyin Gültekin, gelen paketten bitki çayı çıkınca neye uğradığını şaşırdı.

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan Hüseyin Gültekin, 3 bin liralık telefonu 175 liraya almak isterken dolandırıldı. Gültekin, THY'nin kayıp eşya bürosunda indirim olduğunu söyleyen bir mesaj aldı. İki telefon siparişi veren ve kapıda 349 TL ödeme yapan Gültekin, paketi açınca büyük hayal kırıklığı yaşadı. Paketten bitki çayı ve solüsyon çıktığını belirten Gültekin, "Biz inandık, 349 liramız gitti. Vatandaşlar inanmasınlar, dikkatli olsunlar" diye konuştu.