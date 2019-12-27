Gönüllülük çalışması protokolü imzalandı

İzmir Karabağlar Kaymakamlığı adına Sosyal Etüt ve Proje Bürosu; İzmir Demokrasi Üniversitesi adına Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dirim Mete, Doç. Dr. Aslı Güneş Gölbey ve Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Sofuoğlu sorumluluğunda yürütülmesi planlanan "Gönüllülük Çalışmaları"na ilişkin protokol, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve İlçe Kaymakamı Cemil Özgür Öneği tarafından imzalandı. Projeyle başta "madde bağımlılığı ile mücadele" olmak üzere, çeşitli "gönüllülük" çalışmalarının yapılması ve bu sayede ilçenin ihtiyaçlarına genç bakış açısıyla yenilikçi çözümler getirilmesi planlanıyor.

ŞENOL KANTÜRK