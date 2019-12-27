Gurbetçiye akıl almaz dolandırıcılık

Yunanistan'dan İzmir’e dönüş yapan Naciye Özeren (67), jet ski, sürat teknesi ve balıkçı teknesini internetten satışa çıkardı. A.B. adlı satıcı, kendi showroomunda sergilemek için tutanak ile aldığı araçları çaldırdığını söyledikten sonra kayıplara karıştı

Gurbetçi Naciye Özeren, sahip olduğu yüzbinlerce liralık deniz araçlarını dolandırıcıya kaptırdı. Özeren, eşiyle birlikte 20 yıl önce jet ski, sürat teknesi, balıkçı teknesi ve iki deniz motoru aldı ancak hiç kullanmadan Yunanistan'a göç etti. 8 yıl Atina'da yaşayan Özeren, eşi vefat edince geçen yıl İzmir'e yerleşti ve Muğla'nın Milas ilçesindeki arsasındaki jet skisini satmak için ilan verdi. İddiaya göre jet skiyi gören A.B. diğer araçları da "Showroom'da sergileyeceğim" diyerek tutanak karşılığında teslim aldı. Özeren, "Kalp rahatsızlığı geçirdim, Göcek'teyim, gibi mazeretler sıralayıp numarasını değiştirdi. Sonunda da araçları çaldırdığını söyledi. Sadece balıkçı teknesini teslim etti" dedi. Deniz araçlarının eşinin hobisi olduğunu ifade eden Özeren, "İleride kullanacaktı ancak maalesef vefat etti. Duyduğuma göre bu şahsın göçmen kaçakçılığı ile bağlantısı varmış. Umarım bir an önce yakalanır" diye konuştu.