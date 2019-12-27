İzmir cuma namazı saati 27 Aralık! İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam alemi için kutsal kabul bugünde milyonlarca kişi camilere akın ederek cuma namazını eda edecek. Peki İzmir'de cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte 27 Aralık İzmir cuma namazı saati...

İzmir'de cuma namazı saat kaçta? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dayanışma ve paylaşmanın artıdığı bugünde camiler dolup taşacak ibadetler yerine getirilecek. İşte 27 Aralık İzmir cuma namazı saati...

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerinin göre İzmir'de cuma namazı bugün 13.17'de kılınacak.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cuma 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır" (Ebu Davud, Salat, 216; Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III/246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar kılına gelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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