İzmir'de akılalmaz olay! Kahve keyfinin gerçek sebebi güvenlik kamerasında ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde sık sık komşusunun marketine ziyarete gidip kahve içen kadın, sigara çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Market sahibi Serpil Ortatepe, "Bize çay kahve içmeye geldiğini, soluklanmak istediğini söylüyordu. Yıllardır komşumuz olduğu için güveniyordum. Ben dışarı çıktığımda, diğer müşterilerle ilgilendiğimde, arkam dönükken bu durumdan faydalanmaya çalışmış." dedi

Olay, Buca ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre komşusunun marketini sık sık ziyaret eden ve sigaraların bulunduğu bölümdeki sandalyede gün boyu oturan kadın, bir yandan kendisine ikram edilen kahvesini yudumladı, bir yandan da çaldığı sigaraları çantasına ve ceplerine doldurdu. Farklı günlerde güvenlik kameralarına yansıyan olayda A.B., bazen çocuklar kendisini fark etmiyorken, bazen market sahibinin arkası dönükken, bazen de markette kimse yokken hırsızlık gerçekleştirdi.