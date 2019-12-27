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'de akılalmaz olay! keyfinin gerçek sebebi güvenlik kamerasında ortaya çıktı

İzmir'de akılalmaz olay! Kahve keyfinin gerçek sebebi güvenlik kamerasında ortaya çıktı

27.12.2019, 11:51

'in ilçesinde sık sık komşusunun marketine ziyarete gidip içen kadın, sigara çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Market sahibi , "Bize çay kahve içmeye geldiğini, soluklanmak istediğini söylüyordu. Yıllardır komşumuz olduğu için güveniyordum. Ben dışarı çıktığımda, diğer müşterilerle ilgilendiğimde, arkam dönükken bu durumdan faydalanmaya çalışmış." dedi

Olay, ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre komşusunun marketini sık sık ziyaret eden ve sigaraların bulunduğu bölümdeki sandalyede gün boyu oturan kadın, bir yandan kendisine ikram edilen kahvesini yudumladı, bir yandan da çaldığı sigaraları çantasına ve ceplerine doldurdu. Farklı günlerde güvenlik kameralarına yansıyan olayda A.B., bazen çocuklar kendisini fark etmiyorken, bazen market sahibinin arkası dönükken, bazen de markette kimse yokken gerçekleştirdi.

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