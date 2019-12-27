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'de yaşayan lise öğrencisi kayıp

İzmir'de yaşayan lise öğrencisi Tolga Uzbay kayıp

27.12.2019, 11:56 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019,11:57

’in Ödemiş ilçesinde okul çıkışı evine gitmeyen her yerde aranıyor. Fizik dersinden zayıf not alan 16 yaşındaki gencin son günlerde üzgün olduğu ifade edilirken, Uzbay'ı görenlerin polise veya ailesine haber vermesi istendi.

Edinilen bilgilere göre, İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Tolga Uzbay (16), 26 Aralık Perşembe günü öğlen saatlerinde okuldan çıktı. Çocukları eve dönmeyen aile, durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından harekete geçen polis ekipleri, gencin bulunması için çalışma başlattı. Fizik dersinden zayıf not alan 16 yaşındaki gencin son günlerde üzgün olduğu ifade edilirken, Uzbay'ı görenlerin polise veya ailesine haber vermesi istendi.

İHA

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