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'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

27.12.2019, 08:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019,09:47

'ın Almatı kentinde bir yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazakistan Sanayi ve , kaza nedeni açıklanana kadar şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Kazakistan'ın Almatı kentinde bir yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

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Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air Havayolları'na ait uçağın, Almatı kentinde kalkış sırasında konutların bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.


Açıklamada, kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Almatı Valiliği, şimdiye kadar, kazada 14 yolcunun öldüğünü ve 30 yolcunun yaralandığını duyurdu.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kaza nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

AA

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