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yerleştirme sonuçları açıklandı! 2019/7 KPSS tercih sonuçları öğrenme

Sağlık Bakanlığı KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2019/7 KPSS tercih sonuçları öğrenme

27.12.2019, 14:39 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019,14:54

tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan duyuruya göre, (KPSS) 2019/7 kılavuzuna göre arasında, 'nın kadro ve pozisyonları için alınan tercihlerde yerleştirme işlemleri tamamlandı. İşte, KPSS-2019/7 yerleştirme sonuçları...

13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ÖSYM Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Sağlık Bakanlığı'nda boş bulunan kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı...

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2019 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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KİMLER ATANDI?

Atama yapılan 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşuyor.

Yerleştirme sonuçlarında; lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanıldı.

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