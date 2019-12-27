Kuşadası yolları çamur deryası!

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Değirmendere mahallesindeki asfaltsız yollar, sürücülerin tepkisine neden oldu. Asfaltlanmayan yolun her yağmur yağdığında zemininin toprak olmasından dolayı çamur deryasına dönüştüğünü belirten sürücüler, soruna bir çözüm bulunmasını istedi. Yolun en kısa sürede yapılmasını isteyen sürücüler, "Kuşadası'nın her yanı toprak yollardan geçilmiyor. Yağmur yağdığında yollar çamur deryasına dönüşüyor. Bu çamur deryası yollardan bin bir zorlukla araçlarımızla geçmeye çalışıyoruz. Özellikle bu yolu kullanan öğrenci servisleri büyük sıkıntı yaşıyor. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Yolu asfaltlasınlar ve bizi bu çamurda yaşamaktan kurtarsınlar" dedi.

KEMALPAŞA FOSSEPTİK SULARINA TESLİM OLDU



İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kanalizasyondan sızan fosseptik suları vatandaşın kabusu haline geldi. Pis suların evlerin bahçesine kadar geldiğini belirten vatandaşlar, sorunun insan sağlığını tehdit eder boyutlara geldiğini aktardı. Hürriyet Mahallesi Şehitler Caddesi 52 ve 54 numaradaki evlerin taşan fosseptik çukurları nedeniyle çevreye mikrop saçtığını belirten vatandaşlar, sorunu belediye yetkililerine defalarca iletmelerine rağmen kimsenin ilgilenmediğini söyledi. Çevre sakinleri olarak yayılan pis koku ve atık sulardan dolayı rahatsız olduklarını belirten vatandaşlar, Yeni Asır WhatsApp İhbar Hattı'na gönderdikleri fotoğraflarla sorunlarını dile getirdi. Uzun süredir devam eden sorunun çözüme kavuşmasını isteyen vatandaşlar, "Buradan akan sular çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor. Sorunu yetkililere ilettik ama kimse ilgilenmiyor. Mahalle sakinleri olarak çok büyük rahatsızlık yaşıyoruz. Özellikle çocuklarımızı sokağa salamıyoruz. Çünkü çevreye yayılan sular sağlığımızı tehdit ediyor" diye konuştu.



NAZİLLİ'DE BİTMEYEN YOLLAR İSYAN ETTİRDİ



Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 75. Yıl Bulvarı'nın yapılmayan yolları, vatandaşı bezdirdi. Mahalle sakinleri, 'Yağmur yağınca yolumuz bataklığa dönüyor' diyerek çözüm istedi. Mahalle sakinlerinden Bünyamin Şengül, evlerine gidecek başka bir alternatif yol olmadığını belirterek, "75. Yıl Bulvarı'nda 15 aydır yapılmayan yolun çilesini çekiyoruz. Seçimlerden önce yolunuz yapılacak dendi ama seçimler bitti sözler unutuldu. Her yapılan altyapı çalışmasının sonunda yolumuz daha berbat oldu. Artık katlanamıyoruz. Zaten bozuk olan yol, yağmur ve kar yağınca bataklığa dönüşüyor. Yaşlılarımız ve çocuklarımız bu yolda yürüyemiyorlar. Araçlar buraya giremiyor. Bu yolun bir an önce tamamlanmasını istiyoruz" dedi.

METİN BURMALI- YENİ ASIR WHATSAPP İHBAR HATTI: 0506 225 03 44