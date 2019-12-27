Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 27 Aralık Cuma hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte 27 Aralık Cuma hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 10°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 10°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı