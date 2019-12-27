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'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Cuma hava durumu...

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 27 Aralık Cuma hava durumu...

27.12.2019, 09:12

'de bugün hava nasıl? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, , Doğu ve ile çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, ve çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte Cuma hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

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