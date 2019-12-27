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Patronunu öldürdükten sonra kaçan çoban yakalandı

Patronunu öldürdükten sonra kaçan çoban yakalandı

27.12.2019, 10:00

'nin Çivril ilçesinde patronunu tabanca ile başından vurarak öldüren ve aracını alarak kaçan 17 yaşındaki çoban, jandarma tarafından ’da yakalandı.

Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besihanesinde önceki gün akşam patronuyla tartışan çoban A.Ç. (17), iddialara göre, silahıyla Fatih Kürşad Yağcı'yı (37) başından vurdu. Cinayetten sonra cesedin başında saatlerce bekleyen A.Ç., ardından diğer çobanın olay yerine gelmesiyle öldürdüğü şahsın 03 ABC 959 plakalı aracını alarak olay yerinden kaçtı.

Şahsın yakalanması için iki gündür yoğun bir uğraş veren jandarma ekipleri şahsı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar köyünde yakaladı. Şahsın işlemlerinin ardından gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İHA

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