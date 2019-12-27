Pul biberle saklamaya çalıştılar! Onlarca kilo ele geçirildi

Kırşehir'de kamyonette narkotik köpeklerince bulunmaması için pul biberle gizlenmeye çalışılan 64 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Ankara, İzmir ve İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.