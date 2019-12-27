Yüzlerce araç arandı! İzmir’de yol kenarında bulunan cesedin sırrı çözüldü

İzmir'in Bergama ilçesinde yol kenarında bulunan cesedin sırrını jandarma ekipleri dedektif gibi çalışarak çözdü. Bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybettiği belirlenen şahsa çarpan araç yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Aralık tarihinde Aliağa ilçesi Çandarlı Kavşağı'nda meydana geldi. Yol kenarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda olayın faili belirsiz ölümlü trafik kazası olduğu anlaşıldı. Ekipler cesedin Ramazan Arıkan'a ait olduğunu tespit ederken, kazayı gerçekleştiren aracın da olay yerinden kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili İzmir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bergama 12. JASAT, Dikili 13. JASAT ve Zeytindağ Jandarma Karakol Komutanlığı personelinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Çalışmalar neticesinde yüzlerce araç arandı. Kontrol noktasında şüpheli araç profili ile uyuşan araçlardan birinde yakın zamanda boya işlemi, tampon değişikliği ve sis farı değişikliği yapıldığı, ayrıca mazgallarında cam kırıkları olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından araç sahibi ve sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.