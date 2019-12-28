23 metrekareden dev bir tesise...

85 yıl önce mütevazi bir dükkanda “leblebicilik” ile başlayan serüven tam 85 yıl sonra kuruyemişte ‘Karaoğlu’ markasıyla zirve yaptı. Sektörün öncü isimlerinden olan aile, ‘Karaoğlu’ markasını kuşaklar boyu yaşatmak istiyor

FARK YARATANLAR- NADİR UYSAL

Ödemiş merkezli "Karaoğlu" firması kuruyemiş sektöründe yaptığı atılımlarla fark yarattı. Gazi Caddesi'nde, 1935 yılında 23 metrekarelik mütevazi bir dükkanda "leblebicilik" ile başlayan serüven tam 85 yıl sonra kuruyemişte "Karaoğlu" markasıyla zirve yaptı.



GELENEKSEL ÜRETİM



Sektörün öncü isimlerinden olduklarını belirten baba Musa (58) ve oğlu Niyazi Karaoğlu (32), "Dört kuşaktır kuruyemişçiyiz. Bizim için önemli olan para değil müşteri memnuniyeti. Beğenmediğimiz hiçbir ürünü müşterimize yedirmedik, yedirmeyiz. Dededen, babadan böyle gördük" dedi. Ödemiş'in tanınmış aileleri arasında yer alan Karaoğlu ailesinin kuruyemiş sektörüne 85 yıl önce babası Niyazi Karaoğlu ile adım attığını anlatan Musa Karaoğlu, "O yıllarda kuruyemiş tüketimi çok yaygın değildi. Akide şekeri imalatı daha öndeydi. 1967'de, babamla birlikte akide şekerinin yanında kuruyemiş imalatına da başladık. 1986'dan, 2013 kadar üretimimizi Ödemiş sanayi sitesindeki imalathanemizde sürdürdük. 2013'te ise Ödemiş Kültürpark mevkiinde, toplam 4 bin metrekare alana kurduğumuz modern tesisimize taşındık" dedi.



ORTAK SİNERJİ



Kendisinin mesleği babasından devraldığını hatırlatan Musa Karaoğlu, "Aile geleneğini sürdürdük. Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi'ni bitiren oğlum Niyazi de tıpkı benim gibi baba mesleğini seçti. Birlikte yarattığımız sinerji kısa sürede her alanda kendini gösterdi. Yaptığımız atılımlarla dikkat çektik. Oğlum ile birlikte çok işler başardık. Babamın bana verdiği nasihatler hala kulaklarımda çınlıyor. Ben de oğluma benzer nasihatlerde bulunuyorum. 'Karaoğlu' markasını kuşaklar boyu yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Karaoğlu, badem, fıstık, fındık, Antep fıstığı, leblebi, nohut, ayçekirdeği, leblebi şekeri, kaju, fındık şekeri ve benzeri ürünleri piyasaya 50, 70, 100, 200 ve 500 gr'lık ambalajların yanı sıra, 3 ve 5 kiloluk modern paketlerde sunuyor.



'TAZELİK VE DOĞALLIKTAN ASLA TAVİZ VERMEYİZ'



Son teknoloji kullanılarak, el değmeden üretim yaptıklarını ifade eden Niyazi Karaoğlu, "Dededen gelen geleneksel tadı yaşatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Üretimde, tazelik ve doğallıktan asla taviz vermeyiz. Kalitede, aynı çizgiyi değişik teknolojik ortamlarda yıllar boyu değişmeden sürdürebilmek önemli" dedi.