Doktor kızı Gülnur Yılmaz’ın babası tarafından 20 kurşunla öldürülmesinin ardından konuşan acılı anne Gülden Yılmaz, “O caniye indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet istenmesini memnuniyetle karşıladım” dedi

Balıkesir'in Havran ilçesinde, aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 20 el ateş ederek öldüren Mustafa Ali Yılmaz (67) hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenmesinin ardından, anne Gülden Yılmaz iddianame hakkında konuştu.



EN AĞIR CEZAYI ALSIN



İndirim hükümlerinin uygulanmamasını talep eden savcıya teşekkür eden Yılmaz, "Bir yandan sancılı bir boşanma süreci geçirirken, o caniye indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet istenmesini memnuniyetle karşıladım. Adalete güvenim tam ve bu adamın en ağır cezayı alacağına inanıyorum" diye konuştu. Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz, 27 Haziran günü otomobiliyle Antalya'dan, Balıkesir Havran'da bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz'a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı. Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yol dışına çıkardı.



BARİYERLERE ÇARPTI



Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Mustafa Ali Yılmaz, kızını kendi aracının arkasına götürdü. Yılmaz, kızını tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. 11'i başına olmak üzere vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi



'HİÇBİR ŞEY BENİM ACIMI DİNDİREMEZ'



Konu hakkında konuşan anne Gülden Yılmaz, "Herkesin bildiği gibi sancılı bir boşanma dönemi geçiriyorum. Öz kızını 20 kurşunla öldürecek kadar gözü dönmüş bir adamdan hala boşanabilmiş değilim. Hakim boşamamıştı, tepki verdiğim için de benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuştu. Bu süreçte, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet istendiğini öğrendim ve memnuniyetle karşıladım. Tabii ki hiçbir şey benim acımı dindiremez, ama o adamın en ağır cezayı alması için güçlü olmak zorundayım" dedi.

OTAĞ FIRINCIOĞULLARI