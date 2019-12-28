Ceren Özdemir’in adı parkta yaşayacak

Ordu'da canice işlenen cinayete kurban giden balerin Ceren Özdemir'in adı, İzmir Çiğli'ye bağlı Balatçık'taki parka verilecek. Ordu'da bale öğrencisi olan Ceren Özdemir'in öldürülmesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Çiğli Belediyesi tarafından bu yılın başında Balatçık'ta tamamlanan parka Ceren Özdemir'in adının verilmesine ilişkin gündem maddesi, 3 Ocak 2020'deki meclis toplantısında gündeme gelecek. Kararın meclisten geçmesiyle çocuk oyuncakları ve yeşil alanlarla donatılmış parka Ceren'in adı verilecek