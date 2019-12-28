Dere değil mikrop yuvası

Aydın’daki Kireçci Deresi, yaydığı pis koku ile birlikte çevreye mikrop saçıyor. Derenin pisliğinin insan sağlığını tehdit edecek noktaya ulaştığını belirten vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti

Aydın'ın Çine ilçesindeki Karakollar Mahallesi sakinlerini, mahallenin içinde akan Kireççi Deresi'nin pisliği isyan ettirdi. Derenin içerisi bakımsızlık nedeniyle ormana dönerken vatandaşlar etrafa yayılan pis koku nedeniyle evlerinde oturamayacak duruma geldi. Tabanı toprak olan derenin etrafındaki evlerin duvarları rutubet nedeniyle çürümeye başladı.



KAPILAR AÇILMIYOR



Mikrop yuvası haline gelen derenin temizlenmesini bekleyen vatandaşlar, "Derenin kötü kokusundan temiz havaya hasret kaldık. Evlerimizin kapısını bile açamıyoruz. Derenin içerisi mikrop yuvası gibi, sinekten geçilmiyor. Salgın bir hastalık yayılmasından endişe ediyoruz. Bu soruna acil bir çözüm bulunmalı, bizim dayanacak gücümüz kalmadı" dedi. Karakollar Mahalle Muhtarı Gültekin Celep derenin ıslah edilmesi, tabanına beton kaplama yapılarak üstünün kapatılması için defalarca ilgili kurumlara dilekçe verdiğini ancak bir çözüm bulunamadığını söyledi.





ÇAMURLU YOLLAR İSYAN ETTİRİYOR



Aydın'ın ilçesi Efeler'de yollar vatandaşların kabusu oldu. Altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yollar, yağmurun yağmasıyla birlikte çamur deryasına dönüştü. Çamurlu yollarda yürümek zorunda kaldıkları için mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, yetkilileri göreve davet etti. Yolların en kısa zamanda yapılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, "Kazılan yerlerle ilgili çalışmaların devam etmemesi nedeniyle yollarımız çamur deryasına dönüştü. Sokakta yürüyemiyoruz. Mahalle halkı olarak büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını ve bu çamur deryasından bizleri kurtarmalarını talep ediyoruz" dedi.



KALDIRIMDA YÜRÜYEN VATANDAŞA PANO ENGELİ



Aydın'ın Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi'nde altyapı hizmetleri kapsamında kurulan panonun kaldırıma konulması vatandaşların tepkisini çekiyor. Panodan dolayı kaldırımda yürüyemediklerini belirten vatandaşlar yetkililerden gereğinin yapılmasını istedi. Panonun kaldırılması için yetkilileri göreve davet eden Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı Mehmet Özçakır, "Altyapı hizmetleri kapsamında pano kaldırıma konulmuş. Pano kaldırımı tamamen kaplamış durumda. Yayalar olarak bizler, panodan dolayı kaldırımı kullanamıyoruz. Bebek arabalarıyla anneler bu kaldırımdan nasıl yürüyecek. Araçların kullandığı yolda yürümek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımız, araçlarla aynı yolu kullanmak zorunda kaldığı için kazalarla burun buruna geliyor. Yetkililerden talebimiz bu panonun buradan alınması" dedi.